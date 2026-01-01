Новорічне привітання: у Росії палає уражений промисловий об'єкт "Татнєфть"

У місті Альметьєвськ у республіці Татарстан Росії повідомляють про атаку безпілотників на промисловий об'єкт. За словами місцевих жителів, було зафіксовано щонайменше два "прильоти" дронів.

Це одна з перших атак у 2026 році. Про це пише 24 Канал з повідомленням на телеграм-канали.

Що уразили в Татарстані?

Вранці 1 січня безпілотники атакували місто Альметьєвськ, що знаходиться у Татарстанській республіці Росії. Під ударом опинився Північний товарний парк – промисловий об'єкт ПАТ "Татнєфть".

Зверніть увагу! Комплекс використовується для збору, сепарації, підготовки та зберігання товарної нафти з північних родовищ регіону перед її подальшим транспортуванням.

Користувачі в соціальних мережах повідомляють про те, що на місці ураження перебуває швидка допомога та рятувальники. Місцева влада поки ніяк не прокоментувала наслідки атаки.

Що відомо про інші атаки на російські промислові об'єкти у новорічну ніч?