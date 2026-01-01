Новорічне привітання: у Росії палає уражений промисловий об'єкт "Татнєфть"
- У місті Альметьєвськ, Татарстан, безпілотники атакували Північний товарний парк компанії "Татнєфть".
- Промисловий об'єкт використовується для збору та зберігання нафти з північних родовищ регіону.
У місті Альметьєвськ у республіці Татарстан Росії повідомляють про атаку безпілотників на промисловий об'єкт. За словами місцевих жителів, було зафіксовано щонайменше два "прильоти" дронів.
Це одна з перших атак у 2026 році. Про це пише 24 Канал з повідомленням на телеграм-канали.
Що уразили в Татарстані?
Вранці 1 січня безпілотники атакували місто Альметьєвськ, що знаходиться у Татарстанській республіці Росії. Під ударом опинився Північний товарний парк – промисловий об'єкт ПАТ "Татнєфть".
Зверніть увагу! Комплекс використовується для збору, сепарації, підготовки та зберігання товарної нафти з північних родовищ регіону перед її подальшим транспортуванням.
Користувачі в соціальних мережах повідомляють про те, що на місці ураження перебуває швидка допомога та рятувальники. Місцева влада поки ніяк не прокоментувала наслідки атаки.
Безпілотники атакували Північний товарний парк у Татарстані: дивіться відео
Що відомо про інші атаки на російські промислові об'єкти у новорічну ніч?
У російському Людиново Калузької області палає нафтобаза після прильоту БпЛА. Також дрони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї.
Такі атаки безпілотників стали першими у 2026 році. Масштаби наслідків ударів уточнюються.