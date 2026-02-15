Бєлгород знову без світла: у місті під удар укотре потрапила ТЕЦ

Ввечері 15 лютого у Бєлгороді лунали гучні вибухи. Повідомляють про ракетні удари по місцевій ТЕЦ і суттєві руйнування.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Бєлгороді?

Російські телеграм-канали повідомляють про ракетний удар по Бєлгородській ТЕЦ. У місті аварійно вимикають електропостачання у самому Бєлгороді та прилеглих населених пунктах.

У Бєлгороді лунали гучні вибухи: дивіться відео

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що попередньо енергетична інфраструктура області зазнала суттєвих ушкоджень. Масштаб руйнувань оцінюють аварійні служби.

У Бєлгородській області до цього оголошували ракетну небезпеку з 22:19 до 22:31 за московським часом. Було чутно ППО.

Медіа припускають, що Україна завдала ударів по ТЕЦ за допомогою ракет HIMARS. Місцеві чули близько 10 вибухів.

На Бєлгородщині зникло світло: дивіться відео

Вибухи лунають у Бєлгороді: дивіться відео

Невідомі дрони атакували Москву