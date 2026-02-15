Бєлгород знову без світла: у місті під удар укотре потрапила ТЕЦ
- У Бєлгороді ввечері 15 лютого лунали вибухи, повідомляють про ракетний удар по місцевій ТЕЦ та суттєві руйнування.
- Губернатор заявив про значні пошкодження енергетичної інфраструктури, в місті та прилеглих населених пунктах аварійно вимикають електропостачання.
Ввечері 15 лютого у Бєлгороді лунали гучні вибухи. Повідомляють про ракетні удари по місцевій ТЕЦ і суттєві руйнування.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Що відомо про вибухи у Бєлгороді?
Російські телеграм-канали повідомляють про ракетний удар по Бєлгородській ТЕЦ. У місті аварійно вимикають електропостачання у самому Бєлгороді та прилеглих населених пунктах.
Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що попередньо енергетична інфраструктура області зазнала суттєвих ушкоджень. Масштаб руйнувань оцінюють аварійні служби.
У Бєлгородській області до цього оголошували ракетну небезпеку з 22:19 до 22:31 за московським часом. Було чутно ППО.
Медіа припускають, що Україна завдала ударів по ТЕЦ за допомогою ракет HIMARS. Місцеві чули близько 10 вибухів.
Невідомі дрони атакували Москву
Росіяни 15 лютого вдень бідкалися на звуки дронів та вибухи в Москві та області. Росавіація призупиняла роботу аеропорту Домодєдово.
Російський мер Собянін кілька разів повідомляв про рух безпілотників у бік міста та нібито роботу ППО по них. Російське міноборони стверджує, що з 13:00 до 18:00 за Москвою їхня ППО нібито збила чи перехопила 123 БпЛА.