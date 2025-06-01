У Чебоксарах дрони атакували завод, який виробляє електроніку для армії Росії

Вночі 9 червня у низці російських регіонів лунали вибухи через атаку безпілотників. Зокрема, у Чебоксарах дрон вразив завод, що працює на потреби окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що нині відбувалося у Чебоксарах і що відомо про завод

Так, після 3 години ночі з'явилися повідомлення, що українські дрони атакували Чебоксари, що у республіці Чувашія. Над містом прогриміло кілька вибухів, а згодом місцеві почали публікувати відео з густим чорним димом, який валив з місцевого заводу.

У Чебоксарах літали невідомі дрони: дивіться відео

Попередньо Сили оборони України уразили Всеросійський науково-дослідний інститут релестроєння – частину холдингу АБС-Електро. Атаку здійснювали за допомогою БпЛА "Лютий".

Момент удару по заводу у Чебоксарах: дивіться відео

Відомо, що завод у Чебоксарах напряму співпрацює з міноборони Росії. Це найбільший російський розробник і виробник систем релейного захисту, автоматики та електротехнічного обладнання.

Через своє спеціалізоване підприємство ВНДІР-Прогрес інститут постачає критично важливу електроніку для ЗРК С-300/400/500, ракет "Іскандер" та "Калібр", танків Т-90М, "Армата", кораблів і субмарин.

У Чебоксарах уражено важливий для ворога завод: дивіться відео

Губернатор заявив що, після ударів підприємство призупинило роботу. Відстань від російсько-українського кордону до ВНДІР складає більш як 975 кілометрів.

Окрім цього, гучно було і в інших областях. Жителі Воронєжській області повідомляли щонайменше про 10 вибухів.Загрозу БпЛА також оголошували у Самарській та Тамбовській областях. Атаку дронів фіксували і в містах Викса и Саваслейки Нижегородської області.

Зауважимо, що за день до цього дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області. Там виготовляють вибухові речовини, зокрема тротил, що використовується в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах і ракетах.