Окупанти вдарили по Черкасах: що відомо про атаку ворожих БпЛА на місто

У середу, 28 січня, у Черкасах пролунали вибухи. Окупанти атакують місто дронами.

Деталей про російську атаку наразі немає. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

Російська армія завдала удару по місту близько 14:39. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у регіоні. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Станом на 14:56, оборонці неба не повідомляють про загрозу для міста. Проте, повітряна тривога в районі триває.

Черкаси зазнають обстрілу вже не вперше за останні дні. Вночі 24 січня російська армія атакувала місто "Шахедами". Повідомлень про руйнування інфраструктури та постраждалих внаслідок обстрілу не надходило.

Що відомо про останні російські обстріли?