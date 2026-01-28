Окупанти вдарили по Черкасах: що відомо про атаку ворожих БпЛА на місто
- 28 січня у Черкасах пролунали вибухи через атаку дронами, завдану російською армією.
- Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників, але наразі загрози для міста не виявлено, хоча повітряна тривога триває.
У середу, 28 січня, у Черкасах пролунали вибухи. Окупанти атакують місто дронами.
Деталей про російську атаку наразі немає. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибухи у Черкасах?
Російська армія завдала удару по місту близько 14:39. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у регіоні. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Станом на 14:56, оборонці неба не повідомляють про загрозу для міста. Проте, повітряна тривога в районі триває.
Черкаси зазнають обстрілу вже не вперше за останні дні. Вночі 24 січня російська армія атакувала місто "Шахедами". Повідомлень про руйнування інфраструктури та постраждалих внаслідок обстрілу не надходило.
Що відомо про останні російські обстріли?
Вночі 28 січня російська армія атакувала Одещину безпілотниками, зокрема постраждав Свято-Успенський чоловічий монастир, де виникла пожежа та були пошкоджені будівлі. Внаслідок обстрілу поранено семінариста та трьом насельникам монастиря надано допомогу на місці.
Також під обстріл на Одещині потрапив порт "Південний". У результаті атаки пошкоджено об'єкти виробничої та залізничної інфраструктури. На місці виникла пожежа, ліквідацією якої оперативно займалися сили підприємства.
В ніч проти 28 січня російські ударні безпілотники атакували Київщину. Внаслідок атаки дронів у Білогородській громаді загинули двоє людей, ще четверо звернулися за медичною допомогою. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, на місці атаки виникла пожежа, працюють рятувальники та медики.