Вибухи чутно у Харкові: перебувайте у безпеці

Російські окупанти знову гатять по Харкову. Місцеві жителі повідомляють, що чули вибухи.

У Харкові о 00:14 вкотре оголосили повітряну тривогу. Тож обов'язково перебувайте у безпеці.

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У Харкові лунають вибухи

Через загрозу ворожого обстрілу в Харкові після півночі оголосили повітряну тривогу. Приблизно через хвилину місцеві жителі почали повідомляти, що чують вибухи.

Станом на 00:36 їх пролунало вже не менше п'яти. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи систем протиповітряної оборони, чи "прильоти" російських ракет.

Офіційної інформації щодо цього поки немає. У будь-якому випадку не варто залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Окрім цього, невдовзі з'явилася інформація про пожежу в одному з районів міста. Що стало її причиною, також наразі невідомо.

Коротко про ворожі обстріли Харкова

Заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха розповів, що загарбники змінили тактику обстрілів Харкова. Тепер вони гатять о 4 годині ранку, щоб злякати мирних жителів (перед цим зазвичай починали о 23 годині). За його словами, окупанти абсолютно свідомо б'ють по цивільних об'єктах.

Зокрема, вранці 4 липня росіяни атакували Шевченківський район міста та одну зі шкіл. Від навчального закладу залишились лише руїни.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що росіяни вчиняють військовий тероризм. Протягом тижня під постійним вогнем окупантів перебували Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони. Внаслідок цих ворожих обстрілів загинули 30 мирних жителів.

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