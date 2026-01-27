Чи справді у США від екстремальних морозів "вибухають дерева"

У соцмережах поширюються відео, де в США та Канаді нібито вибухають дерева. Однак експерти пояснили причину цього явища.

Незвичне явище викликало хвилю обговорень в соцмережах. Про це пише CBC та CBS News.

Чи справді в США "вибухають" дерева?

Екстримальні морози охопили більшість Канади та північні штати США. Температура опускається нижче -20 градусів, з врахуванням вітру до -40 градусів.

У соцмережах активно поширюються відео, де "вибухають" дерева. Це помітили у 7 штатах. Та все ж сертифіковані арбористи та спеціалісти з лісового господарства пояснили це явище.

Саймон Пікок, арборист Green Drop Tree Care у Вінніпезі, розповів, що це називається frost cracks – морозні тріщини у деревині.

Він пояснив, що це явище поширене у тонкокорих деревах. Тріщини можуть простягнутись на всю довжину стовбува, а звук про трісканні дуже гучний, схожий на вибух.

Білл МакНі, спеціаліст із лісового господарства Wisconsin Department of Natural Resourcesі, розповів, що тріщини виникають, оскільки зовнішні шари кори дерева стискаються швидше, а внутрішнє навпаки замерзає і розширюється. Ця напруга росте, аж поки не спричиняє так званий вибух.

Гучність звуку пояснюють тим, що енергія дуже довго накопичується, а виходить за мілісекунду, створюючи потужний тріск.

Зазвичай дереву не загрожує нічого, окрім проникнення шкідників чи хвороб. Тому фахівці закликають власників дерев дбати про їхній стан. Адже за належного догляду дерево може загоїти морозні тріщини.

Тонкокорі листяні дерева, такі як вишня, дуб, яблуня, є більш вразливі до морозних тріщин на відміну від хвойних дерев. А також екзотичні види більш схильні розтріскуватись аніж нативні дерева, адаптовані до морозів.

Окрім морозних тріщин є інші явища спричинені сильними морозами. Одне з них – морозні землетруси. Це відбувається коли замерзла вода в ґрунті розширюється й тріскає землю.

Також рідкісне явище – грози серед снігу, коли тепле вологе повітря зустрічається з холодним, створюючи гучний звук падіння снігу та грозовий тріск.

Експерти стверджують, що явища є природними та не несуть загрози людині.

