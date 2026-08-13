Вибухи пролунали у Геленджику: було зафіксовано сильну пожежу

У Геленджику 13 серпня пролунали потужні вибухи. Було зафіксовано сильну пожежу, а місцеві чули роботу ППО.

Про це повідомили в Supernova+ .

Що відомо про вибухи у Геленджику?

О 18:02 російські монітори повідомили, що місто атакують безпілотники. У регіоні також почалася повітряна тривога, а ППО нібито почало збивати цілі.

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О 18:50 у Геленджику знову почало працювати ППО. Одна з ракет влучила у море. Також місцева влада нічого не повідомляла про атаку та наслідки ударів.



Ракета ППО влучила у море / Фото Supernova+

Згодом після обстрілу російські ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки було запроваджено обмеження в аеропорту Геленджика.

У заяві зазначили, що аеропорт Геленджика тимчасово не обслуговує рейси.

Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів. Аеропорт Геленджик приймає та відправляє рейси з 8:30 до 20:00,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що українські далекобійні дрони суттєво послабили систему протиповітряної оборони, що прикривала розкішну резиденцію Володимира Путіна в Геленджику. Точкові удари позбавили стратегічний об'єкт ключових засобів захисту.

7 серпня неподалік палацу в Краснодарському краї було знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Волна-Купол-Гарант", а вже за два дні – розташований поруч зенітно-ракетний комплекс С-400. Установка РЕБ використовувалася для створення перешкод супутниковому зв'язку Starlink.

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У п'ятницю, 7 серпня, Сили оборони атакували Геленджик. В результаті удару був уражений засіб радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант".

Українські військові успішно завдали удару по ворожій станції РЕБ на території Росії. Окупанти використовували цю установку для блокування роботи супутникового зв'язку Starlink.

Знищений комплекс "Волна Купол Гарант" є специфічною розробкою російського ВПК, головне завдання якої полягає у придушенні сигналів системи Starlink.

Принцип роботи цієї станції РЕБ базувався на створенні потужних радіоперешкод, які спрямовані безпосередньо у бік апарата. Таким чином ворожа техніка перешкоджає супутнику приймати будь-які сигнали від наземних терміналів користувачів.