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24 Канал Новини України Ворог вдарив по Харкову: зафіксовано влучання "Шахедів", пошкоджено будівлю кінотеатру
16 липня, 02:17
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Ворог вдарив по Харкову: зафіксовано влучання "Шахедів", пошкоджено будівлю кінотеатру

Ірина Марціяш

Вночі 16 липня ворог вкотре атакував Харків. Під ударом опинилося кілька районів міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Що відомо про вибухи у Харкові

Близько 1 години ночі у Харкові прогриміли вибухи. Місто опинилося під атакою ворожих ударних безпілотників. 

Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано влучання "Шахедів" у Київському та Шевченківському районах міста. Крім цього, за його словами, є попередня інформація про влучання в будинок у Немишлянському районі. На місцях працюють усі відповідні служби.

Згодом мер міста надав деталі щодо наслідків атаки. За його даними, в Шевченківському районі зафіксовано влучання на території одного з парків. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти. Також зафіксовано ще одне влучання у Шевченківському районі сталося на території гаражного кооперативу.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Місцева влада інформувала, що в одному з районів є влучання в складські приміщення. В іншому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови.

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