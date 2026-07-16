Ворог вдарив по Харкову: зафіксовано влучання "Шахедів", пошкоджено будівлю кінотеатру

Вночі 16 липня ворог вкотре атакував Харків. Під ударом опинилося кілька районів міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Що відомо про вибухи у Харкові

Близько 1 години ночі у Харкові прогриміли вибухи. Місто опинилося під атакою ворожих ударних безпілотників.

Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано влучання "Шахедів" у Київському та Шевченківському районах міста. Крім цього, за його словами, є попередня інформація про влучання в будинок у Немишлянському районі. На місцях працюють усі відповідні служби.

Згодом мер міста надав деталі щодо наслідків атаки. За його даними, в Шевченківському районі зафіксовано влучання на території одного з парків. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти. Також зафіксовано ще одне влучання у Шевченківському районі сталося на території гаражного кооперативу.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Місцева влада інформувала, що в одному з районів є влучання в складські приміщення. В іншому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови.