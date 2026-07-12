Російські дрони атакували Харків і Дніпро: спалахнули пожежі, є поранені

Чергова нічна атака ворожих безпілотників призвела до руйнувань та пожеж у кількох українських регіонах. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура та промислові об'єкти у Дніпрі та Харкові.

Про наслідки обстрілів повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Які наслідки атаки безпілотників на Харків?

У ніч проти 12 липня російські окупаційні війська здійснили чергову комбіновану атаку ударними безпілотниками по території України. Як повідомляє місцева влада, у Харкові внаслідок влучань виникла пожежа.

Ворожі дрони атакували одразу кілька районів міста. Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Тут постраждали понад 20 житлових будинків,

Також сталися влучання у Київському районі, де на місці виникла пожежа – горів гаражний кооператив. По медичну допомогу звернулися 3 людей.

За даними Повітряних сил, БпЛА заходили на Харків з північного та північно-східного напрямків. Місцеві чули серію потужних вибухів.

Що відомо про влучання у Дніпрі?

Майже одночасно з Харковом під ударом дронів опинилося і місто Дніпро. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації підтвердив факт атаки на місто.

Ворог атакував Дніпро. Завдав удару по підприємству харчової промисловості. Попередньо, минулося без постраждалих,

– повідомив Олександр Ганжа.

Вибухи в обласному центрі пролунали близько 3 години ночі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних ворожих безпілотників, які прямували на Дніпро.

Наразі на місцях усіх влучань працюють екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки пожеж та уточнюють масштаби завданих руйнувань.