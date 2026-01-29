Укр Рус
24 Канал Новини України Вибухи на Хмельниччині: БпЛА створили загрозу для Старокостянтинова
29 січня, 04:32
2
Оновлено - 04:40, 29 січня

Вибухи на Хмельниччині: БпЛА створили загрозу для Старокостянтинова

Олесь Друкач
Основні тези
  • 29 січня вночі на Хмельниччині лунали вибухи через загрозу від російських безпілотників.
  • Ті створювали небезпеку для Старокостянтинова.

Ворожі дрони долетіли до Хмельницької області вночі 29 січня. У регіоні пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні 

Атака на Хмельницьку область 29 січня: що відомо?

Повітряну тривогу у Хмельницькій області в деяких районах оголошували приблизно з 2 ночі 29 січня. В українському небі блукали безпілотники російської армії. Цього разу їх було небагато, а проте вони все ж створювали загрозу.

О 04:30 стало відомо про вибухи у регіоні. У цей самий час Повітряні сили проінформували про загрозу БпЛА для Старокостянтинова

На момент публікації інформації про наслідки не було. Атака дронів на Україну триває. У кількох областях – повітряна тривога.

Зверніть увагу! Найважливішу інформацію про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу БпЛА для всіх областей, а також про вибухи та їхні наслідки ви можете оперативно прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї доби?

  • Російська армія намагалася завдати  удару по Черкасах, там чули вибухи через атаку дронами вдень 28 січня.
  • А вночі у Запорізькій області ворог вбив трьох людей у Вільнянську. У місті після обстрілу є руйнування й пожежі.