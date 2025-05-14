14 травня, 02:40
Вибухи на Хмельниччині та в Дніпропетровській області: працюють сили ППО
Уночі 14 травня Росія атакує Україну безпілотниками. Відомо, що зараз у Дніпровській та Хмельницькій областях працюють сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Дивіться також Росія випустила по Україні "Шахеди": тривога вже на Хмельниччині
Що відомо про російську атаку на Україну 14 травня
Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в Дніпропетровській області, зокрема в місті Павлоград. Працюють сили протиповітряної оборони.
Також вибухи лунають у Хмельницькій області.