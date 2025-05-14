Вибухи на Хмельниччині та в Дніпропетровській області: працюють сили ППО

Уночі 14 травня Росія атакує Україну безпілотниками. Відомо, що зараз у Дніпровській та Хмельницькій областях працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про російську атаку на Україну 14 травня

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в Дніпропетровській області, зокрема в місті Павлоград. Працюють сили протиповітряної оборони.

Також вибухи лунають у Хмельницькій області.