Ракети по Кримському мосту та Ростову: Росія звинуватила України в атаці неочікуваною зброєю
Напередодні було вкрай неспокійно в тимчасово окупованому Криму, а також у Ростові-на-Дону. А все тому, що близько полудня 9 липня туди навідалася чимала група "бавовни".
Ясна річ, що у Росії вже встигли знайти український слід. Ба більше, заявили про те, що наша держава для буцімто атаки по країні-агресорці та окупованій території використала вкрай несподівану зброю.
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Окупанти нарікали на ракети С-200
У російському міноборони доповіли, що 9 липня Україна буцімто спробувала атакувати Крим, Ростовську та Калузьку області. І що для цього буцімто використали ракети С-200, які з формату "земля – повітря" перетворили на "земля – земля".
Уже доповіли про успішність роботи як ППО, так і РЕБ. Мовляв, дві ракети С-200 знищила протиповітряна оборона, а ще дві – відхилила РЕБ. Також відзвітували, що жертв і руйнувань немає.
Якщо точніше, то дві ракети, які буцімто знищила ППО, летіли на Кримський міст і аеродром. А ті дві ракети, які буцімто відхилила РЕБ, мали б влучити в аеродром "Шайковка", звідки злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.
Цікаво, що під час доповідей Герасимов і його підлеглі були вкрай беземоційними. Чи то вони відверто брешуть про успішну роботу ППО і РЕБ, чи то вони вже стомилися накладати вермішелі на вуха росіян. І їх уже самих нудить від вигадок про те, що Україна буцімто атакує їх. Дивно, що цього разу вони не згадали Strom Shadow, які окупанти буцімто "вміло перехоплюють".
Вибухи у Керчі та Ростові: що відомо
- Так, близько 12:00 у Керчі пролунало кілька вибухів. За словами місцевих кореспондентів, їх чули один за одним. А серія налічувала 3 – 4 "суцвіття бавовни".
- Тоді так званий "губернатор" Криму Аксьонов хизувався буцімто збиттям ракети з допомогою ППО. Що цікаво, Кримський міст відразу ж закрили для проїзду.
- Перехопив естафету Ростов. Там теж близько 12:00 пролунали вибухи. Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв теж розповідав про роботу ППО. За його словами, буцімто вдалося збити ракету між Каменським і Донецьком Ростовської області.