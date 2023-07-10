Ракети по Кримському мосту та Ростову: Росія звинуватила України в атаці неочікуваною зброєю

Напередодні було вкрай неспокійно в тимчасово окупованому Криму, а також у Ростові-на-Дону. А все тому, що близько полудня 9 липня туди навідалася чимала група "бавовни".

Ясна річ, що у Росії вже встигли знайти український слід. Ба більше, заявили про те, що наша держава для буцімто атаки по країні-агресорці та окупованій території використала вкрай несподівану зброю.

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Окупанти нарікали на ракети С-200

У російському міноборони доповіли, що 9 липня Україна буцімто спробувала атакувати Крим, Ростовську та Калузьку області. І що для цього буцімто використали ракети С-200, які з формату "земля – повітря" перетворили на "земля – земля".

Уже доповіли про успішність роботи як ППО, так і РЕБ. Мовляв, дві ракети С-200 знищила протиповітряна оборона, а ще дві – відхилила РЕБ. Також відзвітували, що жертв і руйнувань немає.

Якщо точніше, то дві ракети, які буцімто знищила ППО, летіли на Кримський міст і аеродром. А ті дві ракети, які буцімто відхилила РЕБ, мали б влучити в аеродром "Шайковка", звідки злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Цікаво, що під час доповідей Герасимов і його підлеглі були вкрай беземоційними. Чи то вони відверто брешуть про успішну роботу ППО і РЕБ, чи то вони вже стомилися накладати вермішелі на вуха росіян. І їх уже самих нудить від вигадок про те, що Україна буцімто атакує їх. Дивно, що цього разу вони не згадали Strom Shadow, які окупанти буцімто "вміло перехоплюють".

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