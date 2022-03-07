Вибухи у Києві – робота ППО, інформації про руйнування наразі немає

У різних районах Києва чутно вибухи від обстрілів російськими ракетами. Але поки вдалося уникнути жертв.

О 19:50 в Києві оголосили режим повітряної тривоги. Після цього і були чутні вибухи.

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Однак це була робота протиповітряної оборони столиці, яка збивала ворожі ракети.

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поки інформації про жертви чи руйнування в столиці внаслідок цього обстрілу не надходили.

Цілком ймовірно, що під час цих обстрілів українські ППО забили два російські літаки. Перший о 20:30 над Києвом, а другий – о 21:10 на околицях міста.

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