Києву та області загрожують безпілотники: по цілях працює ППО
- У Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників "Шахед".
- Протиповітряна оборона працює по цілях, жителів закликають залишатися в укриттях.
У Києві та області вночі 5 січня лунала повітряна тривога. Причиною цього стала загроза російських ударних безпілотників типу "Шахед".
Пізніше стало відомо про роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та КМВА.
Що відомо про загрозу для Києва та області 5 січня?
Тривогу у різних районах Київської області почали оголошувати о 00:40 через загрозу "Шахедів". Станом на 02:10 всі частини регіону лишаються "червоними" на мапі тривог.
О 01:20 стало відомо, що на Київщині працює ППО. Про це написали в місцевій ОВА.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– йшлося у повідомленні.
У Києві тривогу оголосили о 01:33. Повітряні сили писали, що в напрямку столиці летять ворожі дрони.
"Київ – БпЛА в напрямку міста", – зазначали військові.
У Київській міській військовій адміністрації також попереджали киян, що на підльоті до міста ворожі ударні БпЛА, а також закликали громадян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Міський голова Віталій Кличко згодом написав про роботу ППО у місті. На 3 ранку відомо про пожежу в Оболонському районі.
Прикметно, що о 02:12 Повітряні сили писали про швидкісну ціль, яка рухається курсом на Київщину. Також жителів Києва закликали перебувати в укриттях.
Зрештою, за даними моніторів, до Києва цілі не долетіли, а вибухи лунали в межах Чернігівщини.
О 02:32 журналісти "РБК-України" написали, що у Києві чути роботу ППО на тлі атаки дронів. Водночас Повітряні сили знову попередили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.
О 02:50 мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці працюють сили ППО.
Де ще чули вибухи вночі 5 січня?
Пізно ввечері 4 січня та вночі 5 січня кілька вибухів гриміло у Харкові. Там також оголошували тривогу через загрозу "Шахедів".
Також вибухи чули й у Полтаві. Перший гучний звук пролунав о 00:22, а другий – о 00:30.
Окрім того, Росія також атакувала Славутич у Київській області. Мер міста Юрій Фомічев повідомив, що обстріл припав на енергетичні об'єкти.