Києву та області загрожують безпілотники: по цілях працює ППО

У Києві та області вночі 5 січня лунала повітряна тривога. Причиною цього стала загроза російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Пізніше стало відомо про роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та КМВА.

До теми Росія озброїла "Шахед" ПЗРК: СБС перехопили безпілотник та показали його вигляд

Що відомо про загрозу для Києва та області 5 січня?

Тривогу у різних районах Київської області почали оголошувати о 00:40 через загрозу "Шахедів". Станом на 02:10 всі частини регіону лишаються "червоними" на мапі тривог.

О 01:20 стало відомо, що на Київщині працює ППО. Про це написали в місцевій ОВА.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йшлося у повідомленні.

У Києві тривогу оголосили о 01:33. Повітряні сили писали, що в напрямку столиці летять ворожі дрони.

"Київ – БпЛА в напрямку міста", – зазначали військові.

У Київській міській військовій адміністрації також попереджали киян, що на підльоті до міста ворожі ударні БпЛА, а також закликали громадян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Міський голова Віталій Кличко згодом написав про роботу ППО у місті. На 3 ранку відомо про пожежу в Оболонському районі.

Прикметно, що о 02:12 Повітряні сили писали про швидкісну ціль, яка рухається курсом на Київщину. Також жителів Києва закликали перебувати в укриттях.

Зрештою, за даними моніторів, до Києва цілі не долетіли, а вибухи лунали в межах Чернігівщини.

О 02:32 журналісти "РБК-України" написали, що у Києві чути роботу ППО на тлі атаки дронів. Водночас Повітряні сили знову попередили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.

О 02:50 мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці працюють сили ППО.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще чули вибухи вночі 5 січня?