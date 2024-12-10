"Добрі" дрони завітали в окупований Крим: працювала ППО

"Добрі" продовжують атакувати росіян. У вівторок, 10 грудня, безпілотники завітали до тимчасово окупованого Криму.

Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ та російське міноборони.

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У Криму нібито збили 3 БпЛА

Приблизно о 10:10 у Криму оголосили ракетну небезпеку, зокрема, попередження отримали мешканці Сімферополя.

За 20 хвилин на півострові уже дали відбій.

Згодом міноборони Росії поскаржилося на те, що нібито 3 українські БпЛА були знищені над акваторією Чорного моря поблизу Кримського півострова. А сталося це у проміжку між 10:40 та 11:10.

Місцеві повідомили, що вибухи чули у Джанкойському районі з боку Сиваша та Арабатської стрілки.

Нагадаємо, що днями українські безпілотники атакували російські цілі в Чорному морі. Тоді було знищено системи спостереження, які росіяни розмістили на захоплених газових платформах поблизу Кримського узбережжя.