У Криму воїни ГУР уразили С-400 "Тріумф", якою Росія обстрілює Україну

Окупанти у Криму втратили важливу систему протиповітряної оборони. Розвідники ГУР атакували ворожий комплекс С-400 "Тріумф".

Це сталося у ніч з 25 проти 26 липня 2026 року, кажуть у ГУР.

Що відомо про атаку на С-400?

У відомстві зазначили, що операцію виконали фахівці Департаменту безпілотних систем ГУР МО. Спершу вони вистежили російський ЗРК С-400 на окупованому півострові, а потім завдали по ньому нищівних ударів дронами.

Як наслідок – спалено пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, що входять до складу комплексу.

Цим ударом ГУР послабили не лише протиповітряну оборону росіян у Криму, а й їхні можливості атакувати Україну балістикою. Відомо, що ЗРК С-400 окупанти також використовують для запуску по нашій країні швидкісних ракет.

Як ГУР відпрацювало по елементах С-400: дивіться відео

Нагадаємо, що 26 липня Сили оборони атакували об'єкт "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового на території Криму. Його використовували для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення окупаційного війська.

Також було уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського.

До слова, Сили безпілотних систем вивели з ладу всі п'ять суден, які забезпечували роботу Керченської поромної переправи.