У Криму пролунали вибухи: окупанти скаржаться на удари балістикою

У Криму вдень 8 жовтня пролунали потужні вибухи. Окупанти стверджують, що були удари балістичними ракетами.

Ракетну небезпеку там оголосили приблизно о 15:54. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Окупанти стверджують, що працювала ППО

Гауляйтер Севастополя Міхаїл Розвожаєв попереджав про небезпеку балістики для міста. Там зупинили морський і наземний громадський транспорт.

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Згодом місцеві повідомляли про гучні звуки у місті. Нібито двічі гучно було від Севастополя до Місхору, а також у Бахчисарайському районі та Ялті.

Кажуть, що працювала ППО.

У Чорному морі йде знищення цілей,

– писали росЗМІ.

Пізніше моніторингові канали повідомили, що нібито у напрямку Криму фіксували дві ракети С-200 з балістичною траєкторією.