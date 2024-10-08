У Криму пролунали вибухи: окупанти скаржаться на удари балістикою
У Криму вдень 8 жовтня пролунали потужні вибухи. Окупанти стверджують, що були удари балістичними ракетами.
Ракетну небезпеку там оголосили приблизно о 15:54. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Окупанти стверджують, що працювала ППО
Гауляйтер Севастополя Міхаїл Розвожаєв попереджав про небезпеку балістики для міста. Там зупинили морський і наземний громадський транспорт.
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Згодом місцеві повідомляли про гучні звуки у місті. Нібито двічі гучно було від Севастополя до Місхору, а також у Бахчисарайському районі та Ялті.
Кажуть, що працювала ППО.
У Чорному морі йде знищення цілей,
– писали росЗМІ.
Пізніше моніторингові канали повідомили, що нібито у напрямку Криму фіксували дві ракети С-200 з балістичною траєкторією.