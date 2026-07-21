Крим у темряві, а Маріуполь у диму: на ТОТ лунали вибухи, спалахнули пожежі

У ніч на 21 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після яких у частині півострова зникло електропостачання та спалахнула масштабна пожежа. Водночас над окупованим Маріуполем помітили густий дим після оголошення безпілотної небезпеки.

Про це пише телеграм-канали "Кримський вітер" та Astra.

Що відомо про нові атаки на тимчасово окуповані території?

У ніч на 21 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", перші наслідки вже зафіксували на Південному березі півострова та поблизу Сімферополя.

Близько 04:00 потужний вибух пролунав у районі Великої Ялти. Одразу після цього Південний берег Криму залишився без електропостачання.



Супутники фіксують пожежу у Криму / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Крім того, у селі Чистеньке Сімферопольського району сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загорівся найбільший оптово-розподільчий центр мережі "Продукти у дома", однак ця інформація наразі потребує офіційного підтвердження.

Довідково. Мережа "Продукти у дома" працює в окупованому Криму з 2015 року на базі захоплених магазинів української мережі АТБ. Вона налічує понад 170 торгових точок у 56 населених пунктах півострова, а також один магазин у Краснодарському краї Росії.

Водночас над тимчасово окупованим Маріуполем Донецької області піднявся густий дим. Перед цим у місті оголошували безпілотну небезпеку. Причини займання наразі невідомі. У місцевих чатах жителі припускають, що міг загорітися автозаправний комплекс або вантажівка з пальним, однак ця інформація наразі не підтверджена офіційними джерелами.

У Маріуполі здіймається дим: дивіться відео

Нагадаємо ,у ніч на 20 липня Сили безпілотних систем провели чергову успішну операцію, завдавши ударів по військових і логістичних об'єктах Росії та окупованого Криму. За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, було уражено 7 російських суден у Чорному та Азовському морях, 7 енерговузлів і електропідстанцій у Криму, а також 6 елементів російської ППО, зокрема ЗРК "Тор-М2" і кілька радіолокаційних станцій.

Загалом із 1 по 20 липня українські дрони уразили 183 судна "тіньового" флоту Росії, 103 енергооб'єкти та 25 елементів протиповітряної оборони.

Крім того, у ніч проти 19 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників. У Ялті внаслідок удару загорілася електропідстанція "Дарсан", що призвело до перебоїв з електропостачанням у місті та прилеглих населених пунктах. Також вибухи лунали у Феодосії, Судаку та Керчі.