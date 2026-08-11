"Вже зачищаємо Крим": Світан назвав пріоритетні цілі для ударів на півострові

Сили оборони України продовжують систематично бити по тимчасово окупованому Криму. Нещодавно там знищили ще кілька пріоритетних цілей, серед яких були дві пускові установки С-400.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, удари по Криму стали регулярними. Російським окупантам не вдається справлятися з усією кількістю дронів, які атакують півострів.

Чи здатна Україна вигнати росіян з Криму?

Як наголосив Світан, Сили оборони України мають можливість вибити росіян з Криму. Однак це буде не класична штурмова операція, а систематична робота з далекобійними ударами. Важливо створити такі умови, за яких ворог не зможе перебувати в Криму.

Зараз українські дрони поступово вибивають пускові установки та радіолокаційні станції різних зенітних ракетних комплексів. Згодом підуть атаки по інших військових об'єктах на півострові. Фактично зачистка Криму вже відбувається.

Як вони втратять Крим? Неодноразово про це говорили. Спершу наші далекобійні засоби ураження переріжуть логістику в Крим. При цьому маємо зрозуміти, що без знищення або пошкодження Керченського мосту ми логістику в Крим не зруйнуємо. А далі маємо контролювати дронами сухопутний коридор. Це траса з Криму, яка йде вздовж Азовського узбережжя, до Ростова,

– підкреслив Світан.

Як Україна може звільнити Крим: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді зауважив, що Україна могла б атакувати Крим у 7 разів частіше. Однак для цього потрібно, аби фінансування від міжнародних партнерів надходило швидше.