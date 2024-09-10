У Підмосков'ї пролунала серія потужних вибухів, аеропорти закрили через атаку БпЛА

У Росії не вщухають вибухи у ніч проти 10 вересня. Так, гучно було у Підмосков'ї, де нібито збили кілька безпілотників.

Про це пишуть російські телеграм-канали. Нині загроза атаки дронів зберігається у кількох регіонах Росії, передає 24 Канал.

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У Підмосков'ї пролунала серія вибухів

Ніч проти 10 вересня видалася дуже неспокійною для росіян, адже вибухи лунали у різних регіонах країни. Так, близько о 02:30 гучно було у Московській області.

Зокрема потужний вибух пролунав у підмосковних Люберцях. Мер Москви Сєргєй Собянін повідомив, що буцімто вибух, який чули у Підмосков'ї – це робота "пе-ве-о". Так, за словами Собяніна, у Люберцях "збили безпілотник, який летів на Москву".

Вибухи у Підмосков'ї: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Серія вибухів у Московській області: дивіться відео

Про руйнування та постраждалих окупанти традиційно не повідомляли. Однак влада повідомила, що на місці падіння уламків працюють фахівці.

За кілька хвилин у Московській області знову пролунали вибухи. Собянін теж запевнив, що це робота "пе-ве-о". Мер Москви стверджує, що у Раменському міському окрузі буцімто "збили" ще 2 безпілотники, які також летіли на Москву.

Вибухи чутно й у Москві: дивіться відео

Потужний вибух у Підмосков'ї: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+)

Окрім того, через потужні вибухи у Москві традиційно припинив роботу аеропорт "Внуково" та інші аеропорти. Наразі літаки перенаправляють на інші маршрути.

Атака БпЛА на Москву триває. Жителі Подольська також повідомляють про вибухи, як і кількох інших підмосковних міст та районів.