Над Керчю лунають вибухи, рух по Кримському мосту тимчасово перекрили

Над Керчю пролунали вибухи, місцеві мешканці бачили яскраві спалахи в небі. Російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила кілька українських безпілотників.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Уночі 27 червня місцеві жителі Керчі повідомили про щонайменше два вибухи в небі над містом.

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Що відомо про вибухи в окупованому Криму

З боку Чорного моря, за словами місцевих, були помічені яскраві спалахи. За попередніми даними, це була робота російської системи протиповітряної оборони, яка збивала дрони.

Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрили. Офіційних підтверджень влучань від російської влади наразі немає.

Раніше Міноборони Росії заявляло, що з 20:00 за московським часом протиповітряна оборона нібито збила та перехопила 16 українських безпілотників: 7 над Курською областю, по 4 – над Брянською областю та Кримом, і один – над Чорним морем.

До слова, раніше дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР знищили ключові елементи російської ППО С-400 в окупованому Криму, включаючи радари управління, виявлення цілей та пускову установку.