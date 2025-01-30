Де розташований Новозибків, біля якого уразили станцію нафтопроводу "Дружба": показуємо на карті

У Брянській області в ніч на 30 січня лунали вибухи. Росіяни писали, що невідомі безпілотники атакували станцію нафтопроводу "Дружба" поблизу населеного пункту Новозибків.

Після цього на місці спалахнула пожежа. Де розташований Новозибків та наскільки далеко це місто від кордону з Україною – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Яке місце розташування Новозибкова

Уночі 30 січня, у мережі почали писати про вибухи та пожежу в районі населеного пункту Новозибків у Брянській області. За попередніми даними, там БпЛА атакували нафтоперекачувальну станцію.

Очевидці писали, що у небі над містом лунали гучні вибухи. Попередньо, там також помітили кілька повітряних цілей. Свідки події публікували відео із пожежею.

Відомо також, що заграву спостерігали поблизу Мамая та Замішевого. Наразі офіційно російська влада не коментувала, однак Міноборони країни-агресорки рапортувало, що буцімто у Брянській області їхнім військовим вдалося "перехопити 2 українські безпілотники".

Пожежа біля Новозибкова у Брянській області: дивіться відео

Варто зазначити, що місто Новозибків розташоване за понад 36 кілометрів від кордону України з Росією у Чернігівській області. Станція біля цього населеного пункту належить до нафтопроводу "Дружба".

Де розташований Новозибків: дивіться на карті

OSINT-аналітики з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ також опублікували координати з місця атаки станції у Брянській області.

Координати ураженої станції у Брянській області / Фото з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Цікаво, що нафтопровід "Дружба" має ключове значення для постачання нафти з Росії до білоруських нафтопереробних заводів та до Європи. Через цей нафтопровід транспортують близько 33 мільйонів тонн нафти на рік.