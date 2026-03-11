Біля тимчасово окупованого Маріуполя уночі пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено склад боєприпасів російських окупантів у селі Широка Балка неподалік міського аеропорту.

Після удару місцеві жителі чули тривалу детонацію.Про інцидент повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про вибухи поблизу Маріуполя?

Вибухи пролунали приблизно 11 березня близько першої години ночі у Маріуполі та його околицях.

За їхніми даними, удару зазнав склад боєприпасів, який російські військові облаштували у селі Широка Балка, що розташоване на південний схід від Маріуполя, неподалік місцевого аеропорту.

Після атаки у районі було чути серію вибухів, які, ймовірно, спричинила детонація боєприпасів.

За наявною інформацією, на цьому об’єкті окупанти могли зберігати ракети до систем протиповітряної оборони. Також, за попередніми даними Центру вивчення окупації, під удар могли потрапити окремі елементи системи ППО російських військ.

Російські окупаційні ресурси наразі не повідомляють про ураження складу боєприпасів або будь-які втрати.

Водночас місцеві жителі публікують у соцмережах повідомлення про яскраву заграву та потужні вибухи, які було видно та чути навіть на значній відстані від місця удару.

Полум'я після вибуху складу боєприпасів. Дивіться відео: Exilenova+

Що ще уразили ЗСУ цієї ночі?

У російському Тольятті пролунали вибухи біля хімічного підприємства ПАТ "КуйбишевАзот". За словами місцевих жителів, завод міг опинитися під атакою безпілотників.