24 Канал Новини України
24 березня, 07:06
Оновлено - 07:25, 24 березня

ЗМІ показали перші фото з місця атаки по Полтаві

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Внаслідок обстрілу Полтави загинули двоє людей. 11 поранені, серед них дитина.
  • Пошкоджено житлові будинки та готель. ЗМІ показали фото з місця.

Росіяни вночі жорстоко обстріляли Полтаву під час масованої атаки 24 березня. Вже є перші фото наслідків.

Про це повідомили в Суспільному. Тривога в області вже завершилася.

Які наслідки обстрілу Полтави сьогодні?

На жаль, двоє людей загинули, 11 поранені. Серед постраждалих дитина.

Фото з місця атаки по Полтаві 24 березня / Суспільне

В місті пошкоджено житлові будинки та готель, про що заявив очільник ОВА. Були пожежі.

Жителі Полтави чули щонайменше 10 вибухів. Росіяни спрямували на регіон багато дронів і балістику.

Де ще лунали вибухи вночі 24 березня?

  • Це передусім Запорізька область, де є загибла людина і семеро поранених. Як і по Полтаві, удар був комбінований – ракетами та безпілотниками.

  • Пошкоджені 6 багатоквартирних та 2 приватні будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури.

  • Також Івано-Франківщина. ЗМІ писали про вибухи в Бурштині.

  • ППО працювала і в Києві та області.