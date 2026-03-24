ЗМІ показали перші фото з місця атаки по Полтаві
- Внаслідок обстрілу Полтави загинули двоє людей. 11 поранені, серед них дитина.
- Пошкоджено житлові будинки та готель. ЗМІ показали фото з місця.
Росіяни вночі жорстоко обстріляли Полтаву під час масованої атаки 24 березня. Вже є перші фото наслідків.
Про це повідомили в Суспільному. Тривога в області вже завершилася.
Які наслідки обстрілу Полтави сьогодні?
На жаль, двоє людей загинули, 11 поранені. Серед постраждалих дитина.
Фото з місця атаки по Полтаві 24 березня / Суспільне
В місті пошкоджено житлові будинки та готель, про що заявив очільник ОВА. Були пожежі.
Жителі Полтави чули щонайменше 10 вибухів. Росіяни спрямували на регіон багато дронів і балістику.
Де ще лунали вибухи вночі 24 березня?
Це передусім Запорізька область, де є загибла людина і семеро поранених. Як і по Полтаві, удар був комбінований – ракетами та безпілотниками.
Пошкоджені 6 багатоквартирних та 2 приватні будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури.
Також Івано-Франківщина. ЗМІ писали про вибухи в Бурштині.
ППО працювала і в Києві та області.