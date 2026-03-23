У порту російського Приморська горять щонайменше 4 резервувари з нафтою, – ЗМІ

У терміналі порту Приморськ у Ленінградській області Росії після успішної атаки ЗСУ горять щонайменше 4 нафтові резервуари. Місцева влада, своєю чергою, применшує наслідки удару.

Про це пише російське опозиційне медіа ASTRA.

Які наслідки атаки ЗСУ на нафтоналивний порт у Приморську?

Журналісти наголосили, що зі знімків, які оприлюднило видання "Радіо Свобода", видно, що як мінімум чотири нафтові резервуари горять у терміналі порту Приморськ у Ленінградській області після української атаки.



Щонайменше 4 резервуари з нафтою горять у порту Приморська після атаки ЗСУ / Фото "Радіо Свободи"

Водночас Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що найбільші нафтоналивні порти Росії у Балтиці – в Приморську та Усть-Лузі – призупинили експорт сирої нафти та палива з неділі, 22 березня, через атаки безпілотників.

ASTRA геолокувала відео та фото очевидців, на яких видно масштабний дим від пожежі у порту. Обидва зняті з селища Єрмілове, яке входить до Виборзького району Ленінградської області.



Що відбувалося у порту Приморська після атаки 22 березня / Фото "Радіо Свободи"

При цьому губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко писав про спалах лише одного резервуару з паливом. За його словами, всього над регіоном нібито було збито понад 70 БпЛА.

Журналісти нагадали, що порт Приморськ – найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі. Він є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи, що належить "Транснафті", і є основним експортним терміналом для сирої нафти та нафтопродуктів.

Пожежа у порту триває й увечері 23 березня. Очевидці публікували фото, де видно багато чорного диму, який подекуди закриває небо.

Пожежа після атаки на порт Приморська продовжилася й 23 березня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Що відомо про атаку безпілотників на Ленінградську область?