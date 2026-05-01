Серія потужних вибухів прогриміла у Тернополі: місто атакують "Шахеди"

Вдень 1 травня російські війська масовано атакують українські міста ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинився Тернопіль.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Тернополі?

Незадовго до першої години дня на Тернопільщині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

О 12:49 Повітряні сили повідомляли про БпЛА на Хмельниччині, що рухаються у напрямку Тернопільщини.

О 12:57 військові попереджали про загрозу для міста зі сходу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що в напрямку області і міста рухається велика кількість ворожих БпЛА. "Пройдіть негайно в укриття та залишайтеся там до відбою", — написав очільник громади.

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух написав, що Тернопільщина, зокрема місто Тернопіль, перебуває в зоні підвищеної небезпеки.

О 13:15 у Тернополі прогриміли вибухи. Серія вибухів була чутна і після 13:21.

Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом!,

– закликав Надал тернополян.

Зверніть увагу! Монітори повідомляли про близько 50 ворожих БпЛА, які рухаються на Тернопіль.

О 13:29 Повітряні сили повідомили про рух нових дронів у напрямку Тернополя.

О 13:32 монітори пишуть про рух понад 20 БпЛА на Тернопіль зі сходу.

У Тернополі тимчасово зупинили рух громадського транспорту через атаку дронів. Водії лише довезуть пасажирів до найближчих зупинок.

Нова серія вибухів пролунала о 13:40.

Зауважимо, що вибухи і робота ППО лунали також на Київщині, Черкащині, Вінниччині та Житомирщині.

Чому Росія атакує Україну посеред дня

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що денні удари ускладнюють роботу ППО.

Після нічної атаки військові не мають часу перепочити, перевірити техніку чи підготуватися до нової хвилі ударів.

Ступак наголосив, що Росія робить ставку на людський фактор – втому операторів ППО, затримку реакції та можливі помилки через виснаження. Саме на це, за його словами, і розраховує ворог, намагаючись прорвати захист українського неба.

Як пояснив військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу, Росія має достатньо дронів, аби здійснювати масштабні атаки, однак не здатна підняти тисячу безпілотників у повітря одночасно. Тому окупанти змушені запускати їх хвилями протягом дня.

Друга причина нової тактики – економічний тиск на Україну. Денний повітряний терор впливає на роботу транспорту, магазинів, торгових центрів та інших установ. Через тривоги зупиняється громадський транспорт, закривається бізнес, сповільнюється звичний ритм життя. Пехньо підкреслив, що нічні атаки більше виснажували людей морально – через безсоння, вибухи та постійні походи в укриття. Денні ж удари, хоча й можуть менше тиснути психологічно, створюють серйозне економічне та інфраструктурне навантаження на країну.