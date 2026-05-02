Вибухи пролунали на Чернігівщині: туди летіла балістика

Увечері 2 травня у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Росіяни атакували Чернігівщину.

Після 21:00 з'явилося повідомлення про загрозу балістики з Курської і Брянської областей для деяких регіонів, включно з Києвом.

Що відомо про вибухи на Чернігівщині?

Пізніше Повітряні сили уточнили, що швидкісна ціль пролітає над територією Сумщини повз Кролевець. Монітори уточнили, що дві балістичні ракети прямують на Чернігівщину.

Також у мережі писали про рух ворожих снарядів на Борозну і Ніжин. Приблизно о 21:17 на Чернігівщині пролунали вибухи.

До слова, область перебуває одночасно під атакою дронів.

Нагадаємо, що сьогодні упродовж дня Росія безупинно тероризувала Україну з повітря. З 08:00 2 травня окупанти запустили на Україну 227 ударними БпЛА, з них 220 було збито. На жаль, сталися влучання у 6 локаціях.

За словами президента Зеленського, Росія за тиждень випустила по Україні близько 1600 дронів і майже 1100 керованих авіабомб, щоб перевантажити истеми ППО.

Чому Росія почала атакувати Україну вдень

Росія змінила тактику атак і тепер розтягує запуски дронів на цілий день, а не лише ніч.

Військовий оглядач Василь Пехньо пояснює, що причина – обмежені можливості запуску. Після ударів ЗСУ по аеродромах і складах росіяни не можуть одночасно підняти в повітря велику кількість дронів, тому запускають їх хвилями протягом дня.

За його словами, навіть якщо Росія має багато "Шахедів", для масового одночасного запуску потрібна значно більша кількість баз і інфраструктури, частину якої вже знищено.

Друга причина – економічний тиск. Денні атаки змушують зупиняти транспорт, закривати магазини й підприємства, що створює додаткове навантаження на економіку. Якщо нічні обстріли більше виснажують психологічно, то денні – б'ють по роботі міст і економічній активності.