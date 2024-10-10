За 410 кілометрів від фронту: дрони знищили паливний склад під Майкопом

В ніч на 10 жовтня безпілотники знову здійснили наліт на регіони Росії. Так, "гучно" було у республіці Адигея, де розміщений ворожий аеродром.

Так, за словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, є певні успіхи. Йдеться про знищення російського паливного складу.

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Удар по аеродрому в Адигеї

Андрій Коваленко розповів, що за 410 кілометрів від лінії бойового зіткнення, під столицею Адигеї Майкопом, на аеродромі знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Також він поділився кадрами атаки на військових об'єкт, який супроводжують коментарі місцевих.

Атака на російський аеродром: дивіться відео (обережно нецензурна лексика, 18+)

Люди зауважували, що наліт дронів відбувся на військовий об'єкт, розташований біля селища Родніковий республіки Адигея. Це поруч із прикордонним до України Краснодарським краєм.

Де розташована Адигея, яку вночі атакували дрони: дивіться на карті

Додамо, що у регіоні розміщена авіабаза Ханська, здатна приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і легші, а також вертольоти всіх типів.