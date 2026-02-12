Так "збивали", що вибухнув арсенал: через детонацію боєприпасів під Волгоградом евакуюють селище
- Під Волгоградом евакуюють селище Котлубань через вибухи боєприпасів після нічної атаки.
- Йдеться про великий арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння.
Під російським Волгоградом після нічної атаки 12 лютого евакуюють селище Котлубань. Там виникла загроза вибуху на арсеналі.
Про це пише Exilenova+ та волгоградський губернатор Андрій Бочаров.
Що відомо про атаку на арсенал під Волгоградом?
Який саме об'єкт був атакований вночі, місцева влада не уточнює.
Але моніторингові канали зазначають, що йдеться про великий арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння головного ракетно-артилерійського управління на території військової частини 57229/51 у селищі Котлубань.
Відомо, що там сталася пожежа після "падіння уламків" під час відбиття "ракетної атаки". Втім, схоже, масштабні руйнування на складі таки є.
Пожежа на арсеналі біля Котлубані: дивіться відео
Традиційно кажуть, що постраждалих нібито немає. Але масштабна пожежа і детонація змусила владу організувати евакуацію місцевих мешканців.
Вибухи на об'єкті тривають.
Вибухи у Росії: останні новини
Вночі в Росії було атаковано військові об'єкти і в Тамбовській та Брянській областях, зокрема завод "Прогрес" у Мічурінську.
Також було уражено НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" у місті Ухта, республіка Комі. Відстань від України – 1700 кілометрів.
А напередодні Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Росії, а також засоби ППО та інші об'єкти на ТОТ.