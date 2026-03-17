Авіаремонтний завод, НПЗ та військова частина у вогні: Росію атакували понад 200 БпЛА
- У Росії 17 березня відбулася атака понад 200 безпілотників, які зафіксували у 11 областях і тимчасово окупованому Криму.
- Ймовірно, безпілотники влучили авіаційний ремонтний завод у Новгородській області, спричинили пожежу поблизу військової бази в Пскові та атакували НПЗ.
Чергова неспокійна ніч видалась в Росії 17 березня. Російська ППО боролась із дронами в 11 областях та тимчасово окупованому Криму, проте є кілька влучань.
Про те, що могли атакувати безпілотники, повідомили в Exilenova+ та пропагандистському росЗМІ Astra.
Що вибухало у Росії під час атаки?
Телеграм-канали припускають, що 17 березня безпілотники могли влучити у 123-й авіаційний ремонтний завод АО "123 АРЗ" у місті Стара Русса, що у Новгородській області Росії.
За даними росЗМІ, підприємство є одним з найбільших у регіоні. Воно спеціалізується на ремонті, модернізації та технічному обслуговуванні військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії.
Ймовірно, під час атаки там були два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, припускають пабліки.
Також неспокійно було під Псковом. Із супутників зафіксували сильну пожежу поблизу військової бази російської 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Район пожежі біля військової бази / Фото FIRMS NASA
Водночас у Слов'янську-на-Кубані гриміли вибухи у районі нафтопереробного заводу. Зазначається, що уламки впали на готель і вантажівку, внаслідок чого постраждав водій.
Вибухи під час нічних ударів по НПЗ: дивіться відео
Загалом, за даними російського міноборони, їхні сили ППО нібито знешкодили 206 безпілотників. Вже кілька діб росіяни борються із дронами у Підмосков’ї, а нові вибухи лунали у Ленінградській та Смоленській областях, а також Краснодарському краї.
Найбільше БпЛА окупанти зафіксували у бік Москви та над Брянською областю.
Попередні успішні атаки на Росію
Днями у Краснодарському краї було атаковано нафтобазу у Лабінську. Там виникла пожежа, яку російські служби намагались загасити до наступного ранку.
Під час тривалої атаки дронів 16 березня у самому центрі Москви помітили мобільні вогневі групи російської армії. Співробітники Федеральної служби охорони у масках і зі зброєю патрулювали територію біля стін Кремля та на трибуні мавзолею.