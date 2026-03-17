Авіаремонтний завод, НПЗ та військова частина у вогні: Росію атакували понад 200 БпЛА

Чергова неспокійна ніч видалась в Росії 17 березня. Російська ППО боролась із дронами в 11 областях та тимчасово окупованому Криму, проте є кілька влучань.

Про те, що могли атакувати безпілотники, повідомили в Exilenova+ та пропагандистському росЗМІ Astra.

Що вибухало у Росії під час атаки?

Телеграм-канали припускають, що 17 березня безпілотники могли влучити у 123-й авіаційний ремонтний завод АО "123 АРЗ" у місті Стара Русса, що у Новгородській області Росії.

За даними росЗМІ, підприємство є одним з найбільших у регіоні. Воно спеціалізується на ремонті, модернізації та технічному обслуговуванні військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії.

Ймовірно, під час атаки там були два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, припускають пабліки.

Також неспокійно було під Псковом. Із супутників зафіксували сильну пожежу поблизу військової бази російської 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Район пожежі біля військової бази / Фото FIRMS NASA

Водночас у Слов'янську-на-Кубані гриміли вибухи у районі нафтопереробного заводу. Зазначається, що уламки впали на готель і вантажівку, внаслідок чого постраждав водій.

Вибухи під час нічних ударів по НПЗ: дивіться відео (Присутня ненормативна лексика, 18+)

Наслідки атаки на Слов'янск-на-Кубані / Фото Exilenova+

Загалом, за даними російського міноборони, їхні сили ППО нібито знешкодили 206 безпілотників. Вже кілька діб росіяни борються із дронами у Підмосков’ї, а нові вибухи лунали у Ленінградській та Смоленській областях, а також Краснодарському краї.

Найбільше БпЛА окупанти зафіксували у бік Москви та над Брянською областю.

