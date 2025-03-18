У Бєлгороді потужно прилетіло, є постраждалі: де ще в Росії було гучно

У Росії ніч на 18 березня була неспокійною – її атакували невідомі дрони. Потужно прилетіло у Бєлгороді і ще кількох областях.

Повідомляється про постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Наслідки атаки уламків на Бєлгород

Росіяни скаржаться, що уламки безпілотників "атакували" спортивну арену "Бєлгород-Арєна" та торговий центр "Атлант" у місті.

Були гучні звуки, пожежа та стовп диму.

"П**дець, коротше. Прямо ось тут мав пасажира забирати", – бідкається таксист на одному з опублікованих відео.

Обережно, нецензурна лексика! Наслідки падіння уламків у Бєлгороді: дивіться відео

Загалом унаслідок "успішної" роботи російської "певео" постраждало 2 людей. Так, 18-річному хлопцеві відірвало частину руки. Його доправили до лікарні у тяжкому стані.

Іншому потерпілому відірвало кисть – її виявили на місці падіння уламків.

Гучно було й у інших областях Росії

Загалом, кажуть росіяни, гучно було у 6 населених пунктах Бєлгородської області:

у селі Тишанка Волоконовського району дрон нібито атакував будівлю соціального об'єкту і пошкодив покрівлю,

біля селища Червона Яруга у хуторі Фіщеве Краснояружського району постраждали два автомобілі,

на хуторі Леонівка Валуйського округу внаслідок детонації FPV-дрона пошкоджено огорожу приватного домоволодіння,

у селі Нечаївка Бєлгородського району дрон здетонував поряд із виробничим підприємством – посічено фасад будівлі,

у Шєбєкінському окрузі в селі Нова Таволжанка безпілотник "атакував" приватний будинок – вибиті вікна в будинку та господарській споруді, а також пошкоджено фасад.

Загалом російське міноборони прозвітувало, що "успішне" збиття 46 безпілотників: