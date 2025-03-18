У Бєлгороді потужно прилетіло, є постраждалі: де ще в Росії було гучно
- У Бєлгороді внаслідок атаки дронів постраждало 2 людей, у них ампутувало частини рук.
- Гучно було у 6 населених пунктах Бєлгородської області.
- Загалом російське міноборони заявило про збиття 46 безпілотників у різних областях.
У Росії ніч на 18 березня була неспокійною – її атакували невідомі дрони. Потужно прилетіло у Бєлгороді і ще кількох областях.
Повідомляється про постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Наслідки атаки уламків на Бєлгород
Росіяни скаржаться, що уламки безпілотників "атакували" спортивну арену "Бєлгород-Арєна" та торговий центр "Атлант" у місті.
Були гучні звуки, пожежа та стовп диму.
"П**дець, коротше. Прямо ось тут мав пасажира забирати", – бідкається таксист на одному з опублікованих відео.
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Загалом унаслідок "успішної" роботи російської "певео" постраждало 2 людей. Так, 18-річному хлопцеві відірвало частину руки. Його доправили до лікарні у тяжкому стані.
Іншому потерпілому відірвало кисть – її виявили на місці падіння уламків.
Гучно було й у інших областях Росії
Загалом, кажуть росіяни, гучно було у 6 населених пунктах Бєлгородської області:
- у селі Тишанка Волоконовського району дрон нібито атакував будівлю соціального об'єкту і пошкодив покрівлю,
- біля селища Червона Яруга у хуторі Фіщеве Краснояружського району постраждали два автомобілі,
- на хуторі Леонівка Валуйського округу внаслідок детонації FPV-дрона пошкоджено огорожу приватного домоволодіння,
- у селі Нечаївка Бєлгородського району дрон здетонував поряд із виробничим підприємством – посічено фасад будівлі,
- у Шєбєкінському окрузі в селі Нова Таволжанка безпілотник "атакував" приватний будинок – вибиті вікна в будинку та господарській споруді, а також пошкоджено фасад.
Загалом російське міноборони прозвітувало, що "успішне" збиття 46 безпілотників:
- ️41 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 2 БпЛА – над Брянською областю,
- 2 БпЛА – над Курською областю,
- 1 БпЛА – над Орловською областю.