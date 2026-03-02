Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу та військово-морської бази в Новоросійську
- Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії, що спричинило масштабну пожежу.
- Підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу, радіолокаційної станції та знищення кількох резервуарів.
У ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії. Внаслідок влучань на території зафіксували масштабну пожежу.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Читайте також Росіяни знову не дорахуються майже тисячі окупантів та техніки: які втрати ворога на 2 березня
Які наслідки уражень?
За попередньою інформацією, в Росії підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.
Наразі ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї Росії 28 лютого.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
Варто зазначити, що "Шесхаріс" є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.
Сили оборони б'ють по ворогу: останні новини
Україна атакувала центр дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине. Під прицілом також опинилася радіолокаційна станція "Подльот-К1" неподалік Виноградного у тимчасово окупованому Криму.
Також на ТОТ Луганщини минулої доби було уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В". Вартість "Касти" стартує від 60 мільйонів доларів. Її використовують для своєчасного виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет та дронів.
Окрім того, українські підрозділи били по живій силі підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика, що на ТОТ Донеччини, та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запоріжжя.