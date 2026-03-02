Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу та військово-морської бази в Новоросійську

У ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії. Внаслідок влучань на території зафіксували масштабну пожежу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки уражень?

За попередньою інформацією, в Росії підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.

Наразі ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї Росії 28 лютого.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Варто зазначити, що "Шесхаріс" є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

