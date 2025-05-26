Черговий friendly fire: ексофіцер Повітряних сил пояснив, чому росіяни обстріляли власний Ту-134

Росіяни, ймовірно, сплутали свій літак Ту-134, адже обстріляли його під час атаки БпЛА в ніч на 25 травня. Варто розуміти, що система ППО Росії іноді налаштована у режим автоматичного знищення будь-якої цілі.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що можна передбачити, що велася робота з системи "Панцирь". З неї колись збили азербайджанський літак.

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Чому Росія стріляла по своєму літаку

"Friendly fire – це абсолютно логічно в умовах того, що ми робимо з повітряним простором Росії останнім часом. Можемо пригадати активну роботу по Московській області", – зауважив Анатолій Храпчинський.

Також варто згадати, що була передислокація великої кількості транспортних літаків типу Ту-134, скоріш за все, з аеродрому "Чкаловський". Недавно був удар по аеродрому "Іваново", де базуються літаки А-50. Саме такі дії призводять до того, що Росія хоче уникнути знищення цих суден і намагається їх передислокувати.

Через удари по таких аеродромах як "Енгельс", "Оленья" країна-агресорка намагається передислокувати стратегічну авіацію вглиб своєї території. Але навантаження на ППО призводить до того, що Росія починає стріляти будь-де, не розуміючи, що це за ціль,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Скоріш за все, такий friendly fire міг закінчитися набагато краще для України, але росіяни вчасно зорієнтувалися і призупинили вогонь.

Нагадаємо, росіяни вдарили по своєму літаку у ніч на 25 травня. Тоді Тверську область атакували сотні безпілотників, ймовірно, саме з ними окупанти сплутали літак. Судно змогла втекти від "дружнього вогню".