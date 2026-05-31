24 Канал 700 кілометрів від лінії фронту: Зеленський показав яскраві кадри "далекобійних санкцій"
31 травня, 16:46
Оновлено - 17:09, 31 травня

700 кілометрів від лінії фронту: Зеленський показав яскраві кадри "далекобійних санкцій"

Ірина Чеботнікова
Сили оборони України продовжують завдавати уражень по російських тилах. У ніч на 31 травня вибухи пролунали в Саратові та інших містах держави-агресорки.

Про це йдеться в телеграм-каналі Володимира Зеленського.  

Де були вибухи в Росії 31 травня і які результати? 

За словами президента, Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану таких санкцій. 

Тож упродовж тижня були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від державного кордону. 

У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові – це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат. Дякую! Також були ураження в Ростовському регіоні, Кіровському та на військовому пункті базування на Каспійському морі, 
– мовиться в дописі. 

Показуємо Саратов на карті Росії

Удари по Росії 31 травня: дивіться відео наслідків

Зеленський подякував Збройним Силам України, Службі безпеки України, розвідкам.

У Генштабі повідомляли, що уражено НПЗ "Саратовский", лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут – Горький – Полоцьк, склад паливо-мастильних матеріалів у Матвєєвому Кургані.

