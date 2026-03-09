У російському Великому Новгороді вкотре вгатили по хімзаводу

Ранок 9 березня у Великому Новгороді, що в Росії, видався неспокійним. Місцеві почули вибухи в районі хімічного підприємства.

Про це повідомили в Supernova+.

Що відомо про вибухи в Росії?

Вибухи в російському Великому Новгороді пролунали 9 березня. Місцеві повідомили телеграм-каналам, що під атакою могло бути хімічне підприємство ПАТ "Акрон".

Завод називають одним з головних виробничих майданчиків компанії. Там виробляють аміак, карбамід, аміачну селітру, NPK-добрива та інші промислові хімікати.

Вибухи в районі російського ПАТ "Акрон": дивіться відео

Наразі немає подробиць щодо наслідків та масштабів пошкодження в результаті ударів.

Атака на хімзавод в Росії / Фото Supernova+

Зазначається, що хімзавод вже був під прицілом у грудні 2025 року.

Нещодавні атаки на Росію: що відомо?