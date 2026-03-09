У російському Великому Новгороді вкотре вгатили по хімзаводу
- 9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи в районі хімічного заводу ПАТ "Акрон".
- Завод виробляє різні хімікати, але подробиць щодо наслідків ударів поки немає.
Ранок 9 березня у Великому Новгороді, що в Росії, видався неспокійним. Місцеві почули вибухи в районі хімічного підприємства.
Про це повідомили в Supernova+.
Що відомо про вибухи в Росії?
Вибухи в російському Великому Новгороді пролунали 9 березня. Місцеві повідомили телеграм-каналам, що під атакою могло бути хімічне підприємство ПАТ "Акрон".
Завод називають одним з головних виробничих майданчиків компанії. Там виробляють аміак, карбамід, аміачну селітру, NPK-добрива та інші промислові хімікати.
Вибухи в районі російського ПАТ "Акрон": дивіться відео
Наразі немає подробиць щодо наслідків та масштабів пошкодження в результаті ударів.
Зазначається, що хімзавод вже був під прицілом у грудні 2025 року.
Нещодавні атаки на Росію: що відомо?
Вибухи під час нальоту БпЛА пролунали у Сочі 8 березня. Атаку відбивала російська ППО. Ракета від неї могла влучити у житловий будинок, повідомили росіяни.
Пожежу після вибухів також зафіксували у російському Темрюку. Її побачили, ймовірно, біля морського термінала.
Під атакою дронів днями була підстанція "Кубанська" у Краснодарському краї Росії. На об'єкті виникала пожежа. Крім того, вибухи прогриміли й на підстанції "Островська".