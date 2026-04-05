Союзники просили Україну не бити по російських НПЗ, – Буданов

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що Україна отримувала сигнали від партнерів із проханням обмежити удари по території Росії. Йдеться, зокрема, про атаки на нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Україну просили менше атакувати Росію

За словами Буданова, західні союзники закликали Київ утриматися від таких ударів на тлі різкого зростання світових цін на нафту й паливо, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану.

"Давайте відповімо на це дипломатично. Ми отримуємо певні сигнали з цього приводу", – сказав Буданова і висловив оптимізм щодо швидкого завершення конфлікту в Перській затоці.

Попри такі звернення, бойові дії тривають. Російські війська продовжують обстрілювати енергетичну, газову та залізничну інфраструктуру України. У відповідь українські сили зосереджують атаки дронів на нафтопереробних підприємствах, об'єктах хімічної промисловості та виробництвах, пов'язаних із військовим сектором.

Атаки продовжуються