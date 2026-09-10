Важлива ланка газопереробної галузі: в чому особливості удару вглиб Росії на 3000 кілометрів

Українські засоби ураження продовжують демонструвати високу ефективність у глибокому тилу держави-агресора. Ураження об'єктів газової інфраструктури на великій відстані суттєво підриває фінансові спроможності ворога.

Ураження критичних об'єктів ворога на наддалеких відстанях стає системним елементом ослаблення військово-економічного потенціалу агресора. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Іван Тимочко, додавши, що важлива ланка газопереробної галузі окупантів виведена з ладу під час удару вглиб Росії на 3000 кілометрів.

Реальна дальність ударів значно більша, ніж 3000 кілометрів

Експерт звернув увагу на те, що реальна льотна дистанція українських засобів ураження вже давно перевищує позначку в 3000 кілометрів. Будь-який безпілотник чи інший засіб ураження летить не по ідеальній прямій лінії, а за складною траєкторією для обходу ворожої ППО.

Пуски проводяться з безпечної відстані в тилу, а не безпосередньо з лінії фронту чи кордону. З урахуванням маневрів та обходу систем виявлення, українські дрони насправді гарантовано долають відстань у 3500 кілометрів і це далеко не межа.

Воно все одно має закладений льотний маршрут з певними змінами траєкторій. Тобто прилетівши в точку за 3000 кілометрів, треба враховувати відстань від кордону та місця запуску. Ми можемо говорити, що насправді засоби ураження долають 3500 кілометрів,

– наголосив Тимочко.

Знищення вузлів переробки, а не просто транспортування

Удари розраховуються на системність та максимальний військово-економічний ефект. Головна мета полягає в позбавленні держави-агресора спроможності фінансувати армію через бюджетоутворювальні підприємства. Уражені об'єкти в Ямало-Ненецькому та Ханти-Мансійському округах є ключовими вузлами усієї системи.

Важлива ланка газопереробної галузі полягає в тому, що саме на цих підприємствах сировину переробляють та конденсують для подальшого використання. Якщо пошкоджену газову трубу можна швидко відремонтувати, то знищення унікальних установок переробки зупиняє весь ланцюг постачання продукту.

Це не просто створення логістичних проблем, це обрив одного з вузлів у загальній системі переробки газу. Трубу можна поремонтувати, але коли вибивається установка саме переробки сировини, її вже неможливо швидко замінити,

– підкреслив військовий оглядач.

Газ для Росії є не лише паливом, а й основою хімічної промисловості та теплоенергетики. Більшість російських ТЕС працюють на вже переробленому газі, тому зупинка заводів завдає кумулятивного удару по всій економіці ворога.

Наслідки для регіонів та народів Росії

Економічна спроможність газовидобувних регіонів роками експлуатувалася московитами для фінансування загарбницьких воєн. Малі народи, які проживають у цих округах, поступово втрачають прибутки через агресивну політику Кремля.

Знищення економічної інфраструктури змушує місцеве населення замислитися над доцільністю перебування у складі імперії. Виведення з ладу таких підприємств позбавляє Москва ресурсів та стимулює внутрішні відцентрові процеси в Росії.

"Ті, хто подають себе в центральній частині Росії як "ісконно русскіє", насправді експлуатують економічну спроможність малих народів. Зараз ці регіони мають шанс усвідомити реальність і вийти з-під ударів", – підсумував Іван Тимочко.

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