Дмитро "Апостол" Карпенко сказав, скільки платить росіянам за інформацію про армію РФ
- Дмитро Карпенко "Апостол" розповів, що за інформацію про армію РФ росіянам платять додатково до їхньої зарплати.
- Кошти можуть передавати у будь-якій зручній формі, зокрема у рублях, криптовалюті або навіть готівкою у пачці цигарок.
Росіяни вже не перший рік співпрацюють з Україною, передаючи інформацію про важливі цілі. Так ми можемо дізнаватися про втрати ворога, спрямувати засоби у пріоритетні об'єкти.
Як розповів 24 Каналу український журналіст, блогер та громадський діяч Дмитро Карпенко "Апостол", військові та люди, які отримують цю інформацію, – задоволені нею. Мовиться про мережу з великою кількістю учасників.
Скільки платять росіянам за інформацію?
За словами "Апостола", він не є прихильником працювати за схемою – є склад, туди прилетіло, відповідно людина отримує за це 500 доларів, 20 чи 50 тисяч рублів.
Я знаю чітко, які зарплати мають на різних посадах у Росії. Якщо людина пише мені про гроші, я їй зазвичай пропоную плюс одну заробітну плату. Наприклад, якщо він отримує 200 тисяч рублів, то від мене буде мати ще 200 тисяч – чотири рази по 50 тисяч,
– розповів Дмитро Карпенко.
Така діяльність розпочалася ще у 2023 році. Люди, які тоді почали працювати, залишаються з ним досі. Вони розуміють, що їх не підставлять, ще й заплатять, тому роками продовжують співпрацю.
Людина отримує гроші у будь-якому вигляді, в якому бажає, – у рублях, на картку сусіда, на свою картку, у крипті, або може вийти на вулицю і знайти там пачку цигарок, в якій лежатиме 20 тисяч рублів.
Як доставляють кошти?
Є різні люди, які вміють це робити. Наприклад, звертається людина з Москви чи Санкт-Петербурга, каже, що її звільнили з роботи, вона немає чим зайнятися. Нічого корисного щодо війни також не може розповісти, але готова виконувати прості завдання.
Я даю спершу кілька простих завдань. Він підтверджує їх, виконує: фотографує, робить щось, а потім даю завдання покласти пачку цигарок з грошима і взяти звідти кілька купюр,
– зауважив "Апостол".
Охочі співпрацювати пишуть зі всієї Росії, але частіше з віддалених регіонів, тому що там люди бідніші. Там немає ФСБ, або вона працює у "млявому" режимі.
Варто зауважити, що зараз не так цікаво, де, наприклад, розташоване НПЗ чи газорозподільча станція. Ця інформація є у відкритому доступі. Важливо дізнатися, які засоби ППО стоять на маршруту БпЛА, щоб вони не зустрілися, припустимо, з "Панцирями". Тому відео, на якому знято, де стоїть такий засіб, є кориснішим.
У Росії щодня лунають вибухи
- Після атаки ввечері 3 листопада тисячі росіян Курської області залишилися без світла. Це сталося через ураження електропідстанції в Рильську. Згодом стало відомо, що під удар також потрапила підстанція у слободі Білій.
- Цієї ж ночі роботу зупинили 2 російські стратегічні підприємства – нафтохімічний завод в Башкортостані та Нижньогородський НПЗ. Головна причина – атака безпілотників. Вони вважалися провідними у Росії.
- Сили оборони у ніч на 3 листопада атакували Саратовський нафтопереробний завод, виникла серйозна пожежа. Відомо про влучання в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.