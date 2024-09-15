Росію знову атакували дрони, ППО працювала у низці регіонів

В ніч на 15 вересня російські міста знову атакували дрони. Невідомі безпілотники фіксували у Брянській, Ростовській та Смоленській областях.

Російська влада вже відзвітувала про "успішну роботу ППО". Що відомо про нічну атаку БпЛА на країну-агресорку, передає 24 Канал.

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Атака дронів на Росію

Дрони атакували Брянську області ще з вечора минулої доби. За данними губернатора Олександра Богомаза, ще до півночі російська ППО "збила" 6 безпілотників. Згодом він написав про ще 8 дронів сукупно – тобто загалом щонайменше 14..

Постраждалих та руйнувань немає. Працюють оперативні та екстрені служби,

– писав губернатор.

У Смоленській області також фіксували БпЛА. Так, губернатор Васілій Анохін писав, що над Рославльським та Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних безпілотників. Зазначається, що пошкоджень внаслідок "падіння" немає.

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомляв, що на заході області силами ППО знищено БПЛА. За попередніми даними, постраждалих та пошкодження об'єктів немає.