Перші на рахунку у 2026 році: у Росії запалали Ільський НПЗ та нафтобаза
- У Росії дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї, що стало першою атакою на російські НПЗ у 2026 році.
- Також палає нафтобаза у Людиново після прильоту БпЛА.
У Росії дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Також палає нафтобаза у Людиново.
Це перші подібні атаки у 2026 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що атакували дрони у Росії?
У російському Людиново Калузької області палає нафтобаза після прильоту БпЛА.
Також дрони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Це перша атака на російський НПЗ у 2026 році.
Палає Ільський НПЗ у Росії: дивіться відео
Пожежа на нафтобазі у Людиново: дивіться відео
Що відомо про атаку СБУ на нафтобазу Росрезерву в Ярославській області Росії
СБУ атакувала нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області Росії.
На опублікованих у мережі відео видно, що після влучань дронів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. У Міноборони Росії замовчали цю атаку і ані словом не обмовилися про кількість дронів, які летіли на регіон, у своєму ранковому звіті.