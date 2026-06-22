В Естонії в полі знайшли дрон з бойовою частиною: він міг бути українським

В Естонії місцевий житель знайшов дрон з бойовою частиною. Ймовірно, це був український безпілотник, який летів атакувати Росію на початку червня.

Про це повідомили в ERR.

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Деталі про знахідку в Естонії

Поліція отримала повідомлення про знайдений дрон ще 10 червня. Він впав в районі села Риуге на південному сході країни.

За словами керівника Департаменту поліції безпеки Естонії Гаррюса Пуусеппа, основна частина БпЛА лежала у високій траві, а уламки зачепились за гілки дерев. Припускають, що апарат спочатку зачепив крони та впав.

Уламки знайденого дрона / Фото KAPO (Поліція безпеки Естонії)

Для перехоплення одного з таких дронів Військово-повітряні сили піднімали винищувачі, щоб знайти їх під час повітряної загрози.

Один такий ймовірний БпЛА перестав фіксуватися на радарах неподалік місця падіння уламків. Тож на основі цієї інформації можу припустити, що це один з дронів, які зафіксували радари 3 червня,

– уточнив Пуусеппа.

Правоохоронець стверджує, що дрон впав із бойовою частину вагою до п'яти кілограмів. А того дня, коли він впав, українські безпілотники летіли атакувати нафтові об'єкти в районі Санкт-Петербурга.

Раніше глава міноборони Естонії Ханно Певкур зазначав, що українські БпЛА потрапляють у повітряний простір країн Балтії не навмисно, тому це не вважають свідомим порушенням кордонів. Зокрема, додав він, дрони могли відхилитись від маршруту під дією російських засобів радіоелектронної боротьби.