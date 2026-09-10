"Триває підготовка": військовий експерт сказав, про що свідчать атаки по Махачкалі

Сили оборони України вдарили по морському порту в Махачкалі. Це єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії у Каспійському морі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, саме цей порт використовують для постачання зерна, палива та інших вантажів.

Чого очікувати далі?

Як наголосив Світан, порт в Махачкалі – єдиний порт на Каспійському морі, де росіяни можуть розвантажувати та завантажувати судна з серйозною осадкою. Йдеться і про військові кораблі. Поруч також розташована Каспійська флотилія РФ.

Це об'єкт подвійного призначення, який росіяни активно використовують. Тут йдуть як військові вантажі, так і нафта, зерно і т.д. Тут також важливе послання нашим друзям з Північного Кавказу, які мріють вирватися з-під російського режиму,

– сказав Світан.

Додамо, упродовж останнього часу Сили оборони посилено працюють в напрямку Сочі. Нещодавно там вдалося уразити позиції, де розташовувався комплекс С-300/С-400. Місцеві повідомляли про вибухи.

Світан прокоментував удари по Махачкалі: дивіться відео 24 Каналу