До Держдуми внесли законопроєкти про покарання за несанкціоноване висвітлення українських атак по території Росії. Порушникам загрожують штрафи до 500 тисяч рублів або ув'язнення до 5 років.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), Кремль намагається встановити тотальний контроль над висвітленням результатів дій українських дронів, ракет і артилерії по військових, виробничих і складських об'єктах. Нові норми також покликані заборонити будь-які неофіційні згадки про диверсії та замахи на чиновників чи силовиків.

Росіянам загрожують штрафи і табори

Запропоновані зміни встановлюють фінансові санкції як для місцевих жителів, так і для іноземців. Зокрема, за оприлюднення неузгоджених відомостей передбачено стягнення від 300 до 500 тисяч рублів, а для іноземних громадян додатково застосовуватимуть депортацію.

Третій документ доповнює Кримінальний кодекс Росії покаранням до 3 років позбавлення волі для рецидивістів. Якщо ж оприлюднення відомостей спричинило додаткові збитки, строк ув'язнення може сягати 5 років навіть без попередніх стягнень.

Розробники ініціативи пояснюють нововведення прагненням посилити оперативну безпеку. Російські посадовці вважають, що відеозаписи у соціальних мережах дозволяють Силам оборони України підтверджувати влучання та оцінювати рівень завданих руйнувань.

Залишається незрозумілим, чи допоможуть ці обмеження усунути проблеми з безпекою російських військових об'єктів і посилити контроль Кремля над інтернетом,

– наголошують в ISW.

Аналітики підкреслюють, що розмиті формулювання законопроєктів фактично криміналізують навіть приватне обговорення подій. Російські військові блогери також розкритикували документ, зазначивши, що тотальні заборони лише підштовхнуть населення до пошуку правди в українських джерелах через недовіру до заяв міноборони Росії.

Спроби приховати масштаб проблем спостерігаються не вперше, адже схожі обмеження раніше вводили на захоплених територіях України. Втім, це не зупинило поширення даних про успішні атаки та активність руху опору.

Нагадаємо, що у Росії засекретили зарплати військових і вербування ув'язнених на війну проти України. За передачу такої інформації іноземцям ФСБ запровадила загрозу статусу іноагента або до 8 років колонії за статтею про конфіденційне співробітництво.