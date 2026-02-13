Серйозний сигнал, – військовий оглядач назвав цікавий нюанс в атаці "Фламінго" по арсеналу ГРАУ

Вночі 12 лютого Сили оборони України вдарили по арсеналу ГРАУ поблизу Котлубані у Волгоградській області. Для атаки наші бійці використали ракету "Фламінго". Саме ця зброя буде застосовуватися і далі проти складних об'єктів.

Військовий оглядач Ян Матвєєв зауважив 24 Каналу, що мовиться про арсенали, склади боєприпасів. Тому що безпілотники зазвичай несуть невелику бойову частину.

Що важливо у цій атаці?

Ян Матвєєв пояснив, що, наприклад, в Ухті НПЗ був атакований безпілотниками. Там досить влучити у важливі елементи переробки нафти, усе загориться і завдасть серйозних збитків. Якщо на складах боєприпаси розкидані і розкладені у ящиках на вулиці, дрон може це все підірвати.

Все-таки частіше б'ють саме по спорудах. А вони бувають достатньо захищені. Відповідно потрібна якась потужна ракета та велика бойова частина. У "Фламінго" вона тисячу кілограм порівняно з бойовою частиною у 50 чи, можливо, 100 кілограмів у безпілотника. Це досить серйозна різниця,

– підкреслив він.

Крім того, ракета набирає більшу швидкість через свою масу. У неї більше кінетичної енергії. Вона пробиває усі ці споруди та підривається. Арсенали ГРАУ – це одні з найважливіших цілей для крилатих ракет "Фламінго".

Радянська ППО, а згодом російська будувалась не проти безпілотників, а проти літаків, крилатих та балістичних ракет. Для них це найбільш відповідні цілі, з якими вони завжди збиралися боротися. Те, що ракети продовжують проникати через цю ППО, яка створювалась заради ракет – це серйозний сигнал,

– наголосив військовий оглядач.

Російська влада вкотре заявила, що все збили. Однак арсенал підривається. Там пролунало кілька вибухів. Могло бути кілька влучань "Фламінго". Тобто окупанти розповідали, що їхня ППО посилюється, але ефекту не помітно.

Що відомо про цю атаку?