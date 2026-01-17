Укр Рус
24 Канал Новини світу Росію атакували майже 100 дронів: вибухи чули в семи регіонах
17 січня, 09:02
2

Росію атакували майже 100 дронів: вибухи чули в семи регіонах

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Росію атакували майже 100 дронів, вибухи чули в семи регіонах, зокрема в Сочі.
  • Під час атаки були обмежені роботи аеропортів у Краснодарі, Саратові та Волгограді.

Уночі 17 січня безпілотники зафіксували у різних регіонах Росії. Також обмежували роботу кілька аеропортів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на міністерство оборони Росії.

Дивіться також Чи реально закінчити війну у 2026 році: інтерв'ю з експертом з нацбезпеки США

Що відомо про атаку на Росію?

За даними ворожого міністерства оборони, над Росією зафіксували стільки безпілотників:

  • 47 – над акваторією Чорного моря,
  • 29 – над територією Бєлгородської області,
  • 12 – над територією Курської області,
  • 4 – над територією Ростовської області,
  • 4 – над територією Астраханської області,
  • 2 – над територією Республіки Крим,
  • 1 – над акваторією Азовського моря.

За даними окупантів, їхня протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 99 безпілотників протягом ночі з 23:00 до 07:00 за московським часом.

Вибухи чули в Сочі: дивіться відео свідків

 

Росіяни кажуть, що вночі в Ростовській області відбито повітряну атаку у двох районах – Шолоховському та Кашарському. Інформація про постраждалих і руйнування на землі не надходила.

Відомо, що під час атаку обмежували роботу такі аеропорти: Краснодар, Саратов і Волгоград.

Яких втрат зазнав ворог останнім часом?