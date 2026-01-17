Росію атакували майже 100 дронів: вибухи чули в семи регіонах
- Росію атакували майже 100 дронів, вибухи чули в семи регіонах, зокрема в Сочі.
- Під час атаки були обмежені роботи аеропортів у Краснодарі, Саратові та Волгограді.
Уночі 17 січня безпілотники зафіксували у різних регіонах Росії. Також обмежували роботу кілька аеропортів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на міністерство оборони Росії.
Що відомо про атаку на Росію?
За даними ворожого міністерства оборони, над Росією зафіксували стільки безпілотників:
- 47 – над акваторією Чорного моря,
- 29 – над територією Бєлгородської області,
- 12 – над територією Курської області,
- 4 – над територією Ростовської області,
- 4 – над територією Астраханської області,
- 2 – над територією Республіки Крим,
- 1 – над акваторією Азовського моря.
За даними окупантів, їхня протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 99 безпілотників протягом ночі з 23:00 до 07:00 за московським часом.
Вибухи чули в Сочі: дивіться відео свідків
Росіяни кажуть, що вночі в Ростовській області відбито повітряну атаку у двох районах – Шолоховському та Кашарському. Інформація про постраждалих і руйнування на землі не надходила.
Відомо, що під час атаку обмежували роботу такі аеропорти: Краснодар, Саратов і Волгоград.
Яких втрат зазнав ворог останнім часом?
Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі, пошкодивши цех складання безпілотників, виробничі цехи та адмінбудівлю.
Засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що удар ракетами "Нептун" призупинить виробництво на кілька тижнів чи місяців.
Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, 16 січня було ліквідовано 1 130 російських військових. Загальні втрати Росії включають 1 225 590 особового складу та 11 566 танків з початку вторгнення.