"Поки Кремль чіпати не будем": Братчук сказав, що чекає на росіян в майбутньому

Україна вночі 16 червня 2026 року атакувала найбільший нафтопереробний завод Москви. Ця атака має не лише військове та економічне значення, а й посилає Кремлю чіткий сигнал про подальші перспективи війни.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що удар по московському НПЗ не варто розцінювати як попередження чи пересторогу для Росії. За його словами, це насамперед демонстрація того, що Україна здатна влучати по цілях, які противник вважає надійно захищеними.

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Удар по НПЗ показав можливості України

Сергій Братчук зауважив, що росіяни стягнули значну частину засобів протиповітряної оборони до Москви, однак це не завадило українським дронам досягти своєї цілі. Він нагадав, що раніше безпілотники вже долітали до Санкт-Петербурга та Кронштадта. Через це Росія була змушена відмовлятися від проведення окремих військово-морських заходів.

На його думку, удар по московському НПЗ підтвердив, що Україна здатна завдавати ударів по важливих об'єктах у глибині російської території та за потреби продовжуватиме це робити.

Зверніть увагу! Московський НПЗ, який атакували українські сили, є одним із найбільш захищених об'єктів. Він забезпечував приблизно 40% паливних потреб росіян у регіоні.

Водночас речник Української добровольчої армії наголосив, що наразі Київ, ймовірно, не ставить за мету удари по Кремлю.

Поки Кремль чіпати не будемо. Це нецікаво насправді. Це буде лише вишенька на торті після української перемоги,

– сказав Братчук.

Він додав, що атака на НПЗ має одразу кілька вимірів, зокрема військовий, військово-економічний, політичний, геополітичний та психологічний. Особливо важливим є те, що такі удари демонструють вразливість російської столиці та впливають на настрої російського суспільства.

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Україна буде нарощувати ці удари. Ми працюємо над тим, щоб змусити ворога принаймні сідати за стіл перемовин,

– підкреслив речник Української добровольчої армії.

Братчук також зазначив, що наша держава має можливості завдавати ударів по важливих елементах російської системи та поступово підривати ресурси, на яких тримається військова машина Кремля.

Атаки України по території Росії

У ніч проти 13 червня 2026 року СБУ атакувала нафтотермінал у Росії "Тамнафтогаз". Після удару на території підприємства виникла пожежа та зафіксовано ураження інфраструктури. Операція була спрямована на об’єкти, що забезпечують логістику та постачання пального для російських сил.

У ніч проти 14 червня українські безпілотники атакували нафтобазу "Темп" у російському Рибінську Ярославської області. Вона розташована більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону та є важливим логістичним вузлом для постачання нафтопродуктів.

Московський нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа та були пошкоджені виробничі потужності, через що частину технологічних процесів довелося зупинити.