Збіг – не думаю, – експерт сказав, з чим пов'язана атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

Атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні та експортні термінали, зокрема в Санкт-Петербурзі, мають на меті перекрити прибутки росіян від нафти. До того ж проведення цих операцій напередодні міжнародного економічного форуму тисне на місцеве населення.

Авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, такі удари демонструють росіянам, що Путін остаточно переніс війну в глиб своєї країни.

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Про що свідчать удари по Росії напередодні міжнародного форуму?

Українська атака по Санкт-Петербурзькому нафтоналивному терміналу та по порту відбулася саме в ті дні, коли Путін має завітати на економічний міжнародний форум.

Я не думаю, що це збіг. У нас є колосальна задача зменшити кількість нафтодоларів у РФ. Тому що, наприклад, вчорашній обстріл з боку Росії коштував їй близько 590 мільйонів доларів, це не враховуючи витрати на політ літаків та на вихід кораблів,

– пояснив Храпчинський.

Росія досі заробляє гроші на нафті та корисних копалинах і, відповідно, українській стороні треба працювати по цих терміналах та об'єктах для того, щоб унеможливити їх використання і скоротити доходи. Побічний ефект – це психологічний тиск на місцевих мешканців.

"Напередодні форуму це показує слабкість Путіна, який привів війну на територію Росії. До того моменту, коли він не починав так звану СВО, то війни на території Російської Федерації не було", – сказав експерт.

Зверніть увагу! Губернатор Олександр Бєглов заявив про повну готовність Санкт-Петербурга до проведення ПМЕФ-2026, на якому в п'ятницю, 5 червня, традиційно виступить Путін. Цьогоріч значну увагу на заході приділять нафтогазовій тематиці, зокрема динаміці цін на сировину, політиці ОПЕК+, санкційному тиску на експорт та рівню попиту з боку Китаю та Індії. Саме ці фактори залишаються вирішальними для формування майбутніх прибутків російського нафтового сектору.

Що ще відомо про вибухи в Росії?

У ніч на 3 червня Сили оборони України завдали точкових ударів по глибокому тилу РФ, поціливши в нафтовий термінал, об'єкти воєнно-промислового комплексу та інші військові цілі. За словами президента Зеленського, цю операцію з ураження стратегічно важливих об'єктів ворога реалізували бійці СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Серед ліквідованих цілей – Петербурзький нафтовий термінал, розташований за 1100 кілометрів від українського кордону, який безпосередньо забезпечував ресурсами воєнну машину Кремля. Окрім цього, Зеленський поінформував про ураження об'єктів на Кронштадтській базі, де раніше вже повідомляли про удари по місцевому морському заводу та окремих бойових кораблях.