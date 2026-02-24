Заграва – на пів неба: у Севастополі, Качі та Саках прогриміла серія потужних вибухів

У тимчасово окупованому Севастополі початок ночі 24 лютого був абсолютно неспокійним. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а під ударами могли опинитися аеродроми, які активно використовують окупанти.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

До теми Ховають літаки та дрони: після ударів ЗСУ ворожа активність на аеродромі "Саки" різко зменшилась

Що відомо про вибухи у Севастополі 24 лютого?

Повітряна тривога у Севастополі пролунала о 00:27 за місцевим часом (23:27 – за київським). Відразу після цього у місті прогриміло щонайменше 3 вибухи. Російські пропагандисти писали, що у бік Севастополя летіли невідомі безпілотники.



У Севастополі 24 лютого розліталися невідомі дрони / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Згодом повідомлялося, що 6 вибухів також чули в районі аеродрому "Кача", що за 28 кілометрів від Севастополя. Також вибухи чули у районі Сак та Керчі.

Місцеві писали, що у районі аеродромів "Бельбек" та "Кача" працює російська ППО: стріляють "Панцирі" та ЗПУ, а небо підсвічують ракетницями.



Активна робота російської ППО у районі аеродромів у Криму / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Атаку на Севастополь підтвердив і так званий "губернатор" окупованого міста – Михайло Развожаєв. Він заявив, що, мовляв, уже "збито 3 повітряні цілі" над морем у районі Північної сторони.

Також повідомлялося, що у Красноперекопському районі було чути 4 віддалені вибухи з південного напрямку. А о 00:46 (23:46 – за Києвом) на аеродромі "Кача" був потужний вибух і заграва на пів неба.

Дрони продовжували залітати у напрямку Севастополя і далі з різних напрямків.

Коли у Криму лунали вибухи раніше?