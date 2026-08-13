У Севастополі – блекаут, гучно було й у Маріуполі: в Росії та на ТОТ пройшла неспокійна ніч

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України ніч на 13 серпня була неспокійною. У анексованому Севастополі повідомлялося навіть про блекаут унаслідок обстрілів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, пабліки Exilenova+, "Кримський вітер" та керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Як пройшла ніч на ТОТ та в Росії 13 серпня?

Після опівночі 13 серпня так званий губернатор анексованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що тимчасовий блекаут виник у місті внаслідок "масованої атаки безпілотників ЗСУ" на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Окупант казав, що у Севастополі сили ППО та мобільні вогневі розрахунки нібито відбивали повітряний наліт.

"У місті діє особливий режим, аварійні бригади вже розпочали відновлювальні роботи", – написав Развожаєв.

Телеграм-канал "Кримський вітер" писав, що дрони рухалися у напрямку Балаклавської ТЕС. Також проліт БпЛА чули над Сімферополем та Бахчисарайським районом.

Мобільні вогневі групи намагаються збити дрони над Севастополем / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

У районі Таврійської ТЕС було чути стрілянину. О 03:33 роботу ворожої ППО чули в районі аеродрому "Гвардійське",

До ранку електропостачання у Севастополі з'явилося дуже фрагментарно.

Також неспокійно було й в окупованому Маріуполі, що в Донецькій області. Повідомлялося, що місто перебувало під масованою атакою безпілотників, там також виникла пожежа.



У Маріуполі внаслідок атаки виникла пожежа / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко зазначив, що, ймовірно, у Маріуполі знову було уражено електропідстанцію, але не виключно. Попередньо також є влучання в місце стоянки вантажного автотранспорту.



У Маріуполі могли уразити електропідстанцію / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Окрім того, місцеві писали про сильні вибухи в районі "Азовсталі" та масштабне знеструмлення Маріуполя. Також про перебої зі світлом повідомляють у Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Севастополі.

Де фіксували роботу ППО в Росії й на окупованих територіях?

Петро Андрющенко також навів, де вночі 13 серпня фіксували роботу ППО.

Серед населених пунктів були:

23:52 – Борисоглібськ, Воронезька область;

00:25 – Кам'янський район / Донецьк, Ростовська область;

00:39 – Донецьк, Ростовська область;

03:01 – МО Анапа, Краснодарський край;

03:13 – Красносулинський район, Ростовська область;

03:24 – Красносулинський район, Ростовська область;

03:44 – Калуга, Калузька область;

04:11 – Орловський район, Орловська область;

04:43 – Сочі, Краснодарський край;

04:54 – Сочі, Краснодарський край.

Географія ночі досить широка: від Воронезької та Ростовської областей через Краснодарський край до Калузької та Орловської областей. Найбільш тривала активність фіксувалась на півдні – Ростовська область та Краснодарський край. Окремо варто відзначити послідовну роботу ППО в районі Сочі вже під ранок,

– наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Сили оборони атакували низку цілей на тимчасово окупованих територій. Під ударами були об'єкти в районі Оленівки, що у Криму, Маріуполя Донецької області та Мар'ївки Луганської області.