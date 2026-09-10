Сочі під ударом невідомих безекіпажних катерів

У російському Сочі ввечері 9 вересня лунали вибухи. Місто опинилось під атакою безекіпажних катерів та БпЛА.

У Сочі спалахнула пожежа. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Що відомо про атаку?

У середу, 9 вересня, російське Сочі опинилось під атакою морських БпЛА та дронів. Під час удару поряд з портом спалахнула велика пожежа.

Вибухи у Сочі: дивіться відео (нецензурна лексика, 18+)

На відео, яке публікують місцеві, можна почути звуки вибухів та постріли з вогнепальної зброї. Ймовірно, російська ППО намагається відбити атаку безпілотників.

Атака дронів на Сочі: дивіться відео (нецензурна лексика, 18+)

На кадрах можна побачити масштабну пожежу, яка охопила територію порту. Причини займання та інформації про можливі пошкодження наразі немає.

Наслідки атаки на Сочі: дивіться відео (нецензурна лексика, 18+)

Російські пабліки пишуть, що Сочі опинились під комбінованою атакою морських дронів і безпілотників. Місцевим жителям рекомендують зачинити вікна, які виходять у бік моря. Ці рекомендації можуть бути пов'язані з величезним стовпом диму.

Реакція місцевих жителів: дивіться відео (нецензурна лексика, 18+)

Нагадаємо, що у середу, 9 вересня, підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно уразили Новоуренгойський та Пуровський заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. До цілі у глибокому тилу ворога українські дрони подолали рекордну відстань – понад 3 тисячі кілометрів.